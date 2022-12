Ante ausencia de Lady Gaga, Maroon 5 cierra exitosamente primera noche del Rock in Rio

Ivete Sangalo, Pet Shop Boys y Five Seconds of Summer completaron la primera noche, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

Maroon 5 reemplazó a la artista estadounidense, que el día anterior canceló su participación en el festival por problemas de salud.

El momento emotivo de la noche lo puso la supermodelo Giselle Bündchen, quien en medio de lágrimas hizo un llamado para preservar la Amazonía.

Este sábado volverá a presentarse Maroon 5 y también subirá al escenario Fergie, ex Black Eyed Peas.

La edición número 17 del festival, que va del 15 al 24 de septiembre, tiene en su cartel a grandes artistas como Justin Timberlake, Alicia Keys, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N´Roses, entre otros.