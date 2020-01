Colombiano de 23 años es la mente maestra detrás de la canción ‘Tusa’

El talentoso caleño ha compuesto, además, exitosos temas como ‘Pa' olvidarte’ de Choquibtown y ‘Culpables’ de Manuel Turizo.

A su corta edad, Keityn ya es reconocido en el ámbito musical por su talento. Ese con el que logró escribir el sencillo ‘Tusa’, de Karol G y Nicki Minaj.

En poco tiempo, la canción se viralizó en redes sociales y ya cuenta con 364 millones de reproducciones en Youtube.

“No, no, es inexplicable la verdad”, comenta Keityn entre risas.

Un tema que crearon a principios de 2019, en un pequeño estudio, sin imaginarse lo que iba a pasar

“La creación es relativa, en especial con ‘Tusa’. El productor estaba al frente y yo atrás escribiendo, mientras él metía sus famosos violines que están pegados”, relata.

Pero ¿qué llevó a Keityn a escribir la canción? ¿Acaso fue un mal amor’

“No, no, nada que ver, yo no escribo de lo mío, no me gusta. Yo escribo de algo por lo que todo el mundo haya pasado”, confiesa el joven.

Algo que llama mucho la atención es que, aunque la canción es interpretada por dos mujeres, se viralizó entre los hombres.

“Bueno, yo tengo mi teoría. Como la escribí sin ningún género y tiene frases que dicen los hombres como: ‘dice que por otro man no llora’, ‘yo me curo con rumba’, son cosas que las dice también un hombre, entonces creo que por eso la han adoptado”, explica Keityn.

Compositor de otros grandes temas como ‘Pa’ olvidarte’ de Chocquibtown y ‘Culpables’ de Manuel Turizo; Keityn comparte su secreto:

“Se habla del desamor, pero lo hago porque creo que todo el mundo ha pasado por eso y son canciones que te recuerdan a alguien porque esas son las que trascienden”.

Lo que para muchos resulta curioso es que la canción ha tenido gran acogida internacional, a pesar de llevar en su título una palabra tan colombiana.

“Tusa, de hecho, ese título lo puso Karol G y pues yo me acoplé. Al comienzo yo dije: ‘ufff no, es muy colombiano’, pero bueno, me callaron la boca”, cuenta Keityn.

Y así nació ‘Tusa’, un éxito de Colombia para el mundo.