Se trata de 'Ya no me llames', canción que interpreta junto al artista paisa Ovy On The Drums.

En el video del nuevo sencillo, Tini Stoessel luce un delicado y sexy vestido de novia.

El traje causó furor entre los seguidores de la argentina, quienes se preguntan si tiene ganas de casarse y si el afortunado sería su novio Sebastián Yatra.