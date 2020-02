La calurosa bienvenida en Angelópolis a imitador de Roberto Carlos, ganador de ‘Yo me llamo’

Albert Sánchez fue recibido en su tierra natal por una multitud, familia, amigos, vecinos y hasta compañeros del programa.

Las calles de Angelópolis, en Antioquia, se llenaron completamente para darle una calurosa bienvenida a Roberto Carlos.

Lo recibió la gente que lo vio crecer y añorar lo que hoy es una realidad, ser reconocido por su voz.

“Es una alegría inmensa, como yo se lo he dicho a muchos, el premio mayor es este, el cariño y el amor de la gente. El corazón en este momento no me cabe en el pecho de tanta felicidad que tengo”, expresó el joven imitador.

Albert pasó de la tarima de ‘Yo me llamo’ a cantarle a todo su pueblo que nunca dejó de apoyarlo y también compartió escenario con muchos de sus compañeros del programa.

“Es demostrar que los sueños son alcanzables, que todo en esta vida lo podemos lograr: con esfuerzo, disciplina, con dedicación. Sí una persona de un pueblo tan pequeño logró sus metas, cualquiera lo puede hacer”, manifestó Tiago Méndez.

La madre del imitador solo tiene palabras de agradecimiento para la gente que creyó en él y lo acompañó en el parque donde creció.

“Qué sorpresa cuando lo vi por la televisión, qué emoción; nosotros nos pusimos a llorar de la alegría. Uno ver su hijo que desde pequeño uno lo levantó y verlo en la televisión que ha progresado tanto, fue una felicidad muy inmensa”, señaló Sor Teresa Léon.

Luego de cumplir su sueño, ahora será el encargado de ayudar a que sus padres cumplan el suyo, conocer el mar y viajar en avión rumbo a Santa Marta.