Reprograman concierto de Maluma en Italia por brote de coronavirus

A pesar de la alerta mundial generada por el COVID-19, la gira del colombiano por Europa ha sido un éxito rotundo.

El ‘11-11 de Maluma World Tour’ ha agotado boletería, con una asistencia de hasta 15 mil personas por presentación.

Sin embargo, hace unos días se vio empañado porque el concierto en Milán, previsto para el 7 de marzo, fue reprogramado para el 31 del mismo mes por petición del Gobierno de Italia, debido al brote de coronavirus.

En los próximos días el colombiano llegará con su música a Grecia, Albania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, España, Londres y Turquía.

Entre presentación y presentación su descanso es el deporte y la meditación.

“Siempre muy agotador, pero cada vez que me monto al escenario, cuando me subo ahí la adrenalina hace que el cansancio se vaya y me cuido mucho, hago mucho ejercicio, me alimento bien y medito mucho, he ahí la clave”, contó el artista.