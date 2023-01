Arelys Henao les canta a los dos amores que le dolería dejar al momento de su muerte

La ‘reina de la música popular’ estrena ‘Dos cosas’, un tema dedicado a los seres más queridos: la mamá y los hijos. ¡Qué dolor sería perderlos!

“El día en que me muera, dos cosas me duele dejar, y si en la otra vida se piensa las voy a extrañar, porque las quiero, porque las adoro y porque su amor también fue de verdad”, dice la canción lanzada en plataformas digitales este jueves.

La letra de la carismática cantante nacida en Sabanalarga, Antioquia, también dice que los amigos, los parientes y el amor anhelado la reemplazarán.

La cantante paisa que cautivó a Vicente de Fernández “En cambio mi madre y mis chiquitos toda la vida me recordarán”, dice la canción que se perfila como un verdadero éxito en las cantinas colombianas.

Arelys es reconocida por otros éxitos como ‘Amante y amigo’, ‘Señor prohibido’, ‘Dices que no vuelves’, ‘Mujeres y despecho’ y muchos más.