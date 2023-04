Ariana Grande les responde a quienes le dicen que está demasiado delgada

Desde hace unas semanas, Ariana Grande ha sido tendencia en redes sociales, debido a algunas imágenes de la artista en las que se ve muy delgada. Y por eso se pronunció ante los que opinan más de la cuenta.



La estadounidense dijo que había muchas maneras de lucir saludable y hermosa y que en su versión anterior no lo era, que en ese entonces pasaba por momentos difíciles con tratamientos para su salud mental.

Así mismo, reveló que tiene “hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa. Sí, me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”.

Otros de los problemas que Ariana Grande compartió con sus seguidores es que consumía antidepresivos y los pasaba con alcohol.

La intérprete de ‘Die for you’ y ‘One last time’ hizo un llamado de atención para que la gente siempre haga comentarios positivos desde el corazón, pues nunca se sabe por lo que alguien está pasando.

Para tranquilidad del público, Ariana Grande dijo que está en su mejor momento.

En otras noticias, Sebastián Yatra conmovió a sus seguidores luego de compartir un video del momento en el que llega a casa su primer Grammy Latino , el cual ganó en 2022.



El intérprete de ‘Tacones rojos’ soñó y esperó durante 16 años su primer Grammy Latino, según contó."16 años soñando con este momento. Sé que la vida no se trata de coleccionar/ganar premios, pero este en específico tiene un valor sentimental muy grande, gracias 🙏🏻💫 @latingrammys", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Para él, recibir el gramófono a mejor álbum vocal pop por 'Dharma', canción que hizo en colaboración con Rosario y Jorge Celedón, tiene un valor sentimental inimaginable y se lo dedicó a su abuelo.

“Se lo dedico a mi abuelito. Él era el que más me decía que tenía que ser abogado. En la última llamada que tuve con él, me dijo ‘yo te voy a apoyar en la música. Tienes talento para hacerlo y hazlo desde el corazón, es lo único que te pido’. Y este es el resultado”, dijo Sebastián Yatra.

