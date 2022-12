Ariana Grande regresará a Mánchester para ofrecer concierto en favor de las víctimas

Así lo anunció la artista a través de las redes sociales. Por su parte, el grupo Kiss canceló el show que daría en el mismo lugar de la tragedia.

La cantante pop estadounidense Ariana Grande anunció este viernes que actuará en Mánchester en un concierto benéfico en homenaje a las víctimas del atentado del lunes, en el que murieron 22 personas.

En un comunicado, Grande dijo que quería ofrecer "un gesto de amor por Mánchester", tras el ataque perpetrado al final de su actuación en la ciudad británica y reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.

La cantante de 23 años suspendió su gira y volvió a Florida, sur de Estados Unidos, tras el atentado.

El concierto, del que no precisó la fecha, recaudará dinero para las víctimas del ataque y sus familiares.

"Nuestra respuesta a esta violencia debe ser estar más juntos, para ayudarnos, para amar más, para cantar más fuerte y vivir en forma más amorosa y generosa que antes", dijo en la declaración divulgada a través de sus cuentas en las redes sociales.

"No dejaremos que esto nos divida, no dejaremos que el odio gane", agregó.

Grande, cuyos fans son predominantemente adolescentes y mujeres jóvenes, dijo que en Mánchester había visto "una multitud hermosa, diversa, pura y feliz".

También afirmó que veía sus conciertos como lugares para que sus fans "escapen, celebren, sanen, se sientan seguros y sean ellos mismos".

"Esto no cambiará", aseguró.

- "Compartir la música" -

Para Grande, al reunir a miles de personas de orígenes diversos en el Manchester Arena, su concierto mostró el poder de la música para unir. "La música es algo que todos en la Tierra pueden compartir", escribió.

"La música está destinada a sanarnos, a unirnos, a hacernos felices", dijo.

La artista fue blanco de críticas de algunos columnistas británicos por haber regresado a Estados Unidos tras el ataque. Uno de ellos, Piers Morgan, estimó que debería haberse quedado y visitado a los sobrevivientes hospitalizados.

Pero la exestrella infantil dijo en su declaración que ha estado concentrada "sin pausa" en las víctimas: "Pensaré en ellos en cada cosa que haga por el resto de mi vida".

Tras el atentado, Grande canceló dos semanas de conciertos, incluyendo dos shows en Londres. Voló a su casa en Florida el martes, al día siguiente del ataque, después de divulgar un breve mensaje diciendo que estaba "destrozada".

Tiene previsto reanudar su gira "Dangerous Woman" en París el 7 de junio.

Pero no es la única artista que planea ofrecer un concierto en beneficio de las víctimas y sus familias. El exlíder de Oasis, Liam Gallagher, anunció también este viernes que hará su debut en solitario en Mánchester, su ciudad natal, el martes para apoyar un llamado a donar fondos que hizo la Cruz Roja.