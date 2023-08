Asaltaron a Elder Dayán en un local de Barranquilla: “No podía arriesgar mi vida”

El vallenatero Elder Dayán fue víctima de la delincuencia en Barranquilla . El intérprete de ‘Amantes’ fue abordado por delincuentes armados cuando departía con su familia en un establecimiento de comida rápida en la calle 82.



A través de sus redes sociales, el cantante dio detalles: “En ese momento me encontraba con toda mi familia y para mí lo importante es que todos estamos bien, que Dios me dio la suficiente inteligencia para darle manejo al momento, porque tenía a toda mi familia conmigo en el vehículo y no podía arriesgar mi vida ni la de ellos”.

Afortunadamente, el atraco no pasó a mayores y tanto Elder Dayán como su familia salió ilesa. Tras esto, envió un mensaje a sus seguidores, que se mostraban preocupados por la situación: “Cuidémonos porque ya nada es seguro. Todo el mundo está expuesto a estas cosas y que Dios siempre nos proteja”.

Mi gente si, lastimosamente fuimos víctimas de los ladrones en un puesto de comida rápida aquí en Barranquilla, me quitaron algunas cosas de valor pero lo importante es q mi familia q estaba conmigo en el momento, todos están bien! Dios siempre nuestro protector! — Elder Dayan (@ElderDiaz01) August 4, 2023

El artista de 36 años, uno de los hijos más consagrados de Diomedes Díaz, resaltó “lo material se recupera y aquí estamos".

Elder Dayán recientemente aterrizó tras una gira por Estados Unidos a la que llamó Tour Modo Avión USA 2023, junto a su fórmula, Lucas Dangond.