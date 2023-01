Reconoció que el pelo se le empezó a caer cuando tenía 25 años y dejó de hacerse tratamientos capilares cuando decidió tener hijos con Mila Kunis.

“Suelo llevar gorras de baloncesto, por lo que creo que no hay problema. He decidido que soy uno de esos tipos que lleva gorra de baloncesto siempre. Cuando se me caiga del todo, no lo sabrán porque llevaré una gorra”, reveló el actor en el programa de Conan O'Brien.

