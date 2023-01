Así arriesgan sus vidas estos colombianos que trabajan como dobles de acción

Un talentoso grupo de jóvenes trabaja en condiciones extremas y sufre heridas que marcan sus cuerpos al realizar las escenas que ustedes ven en pantalla.

Son dobles de riesgo quienes se meten en la piel de los personajes de las series.

Isa Sánchez es una de ellas.

“Hice una escena, la caída de un carro, me pintaron de negro y cuando salté, no calculé muy bien, pero esa fue la que salió al aire. Cada vez que hace muchísimo frío me duele la mano”, cuenta, mientras exhibe la dolorosa cicatriz que le dejó esa peligrosa escena.

Heroínas anónimas que nacieron para correr riesgos y su satisfacción es más grande que sus lesiones.

“Doblé a Carla Giraldo en una pelea, doblé a Amparo Grisales en una explosión que era en una oficina, le colocaron una explosión en la puerta y yo tenía que reaccionar. En Las hermanitas Calle doblé a Katherine Escobar, caía montada de un edificio chiquito y se caía de para atrás”, recuerda.

Igual que Isa, Iván ha dedicado 20 años de su vida a ser doble de riesgo en importantes novelas del Canal Caracol. Su más reciente aparición fue en Un bandido honrado.

Son deportistas de alto rendimiento y su estado físico es lo más importante para realizar cualquier escena.

Estos hombres y mujeres de todas las edades se le miden a vivir entre la vida y la muerte.