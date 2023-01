Así fue el regreso de Mick Jagger a los escenarios tras someterse a cirugía cardiaca

Con un espectáculo en el estadio Solder Field de Chicago, el artista, cuya intervención fue el 5 de abril, retomó la gira de The Rolling Stones.

El tour, denominado 'No Filter' (Sin filtro), que se tomará escenarios de Estados Unidos y Canadá hasta finales de agosto, había tenido que ser aplazada por problemas de salud de Mick Jagger, quien fue sometido a una cirugía del corazón.

El líder de la banda británica, de 75 años, sorprendió a sus seguidores porque lució radiante en tarima, donde bailó, saltó y corrió, como de costumbre, demostrando que ya superó la intervención quirúrgica.

Vea también:

The Rolling Stones anuncian fechas de gira tras recuperación de Mick Jagger