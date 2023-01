Así fue la última entrevista que Jota Mario Valencia concedió en televisión

El gigante de la presentación habló para el programa Expediente Final, dirigido por Diva Jessurum, sobre los últimos instantes de vida de su amigo Pacheco.

Cuando el equipo de Expediente Final entrevistó a Jota Mario Valencia, lejos estaban todos, desde el mismo Jota Mario, los periodistas y el país, de pensar que sería la última vez que lo verían públicamente en vida. Eso fue 12 de mayo de este año.

En el programa del canal Caracol, el presentador paisa recordó con una enorme nostalgia a su entrañable amigo Fernando Gonzalez Pacheco.

“Él no se apartó de nadie, la vida se encargó de eso. Fue como un proceso, natural, pero muy triste. Fui hasta con el padre Chucho a ponerle los santos oleos. Eso suena muy raro, pero tenía una razón de ser, de que él se reencontrara con su espíritu, con su alma, con sus ganas de vivir. Él mismo me lo pidió”, dijo Jota Mario en aquella ocasión.

Ahora están reunidos los tres presentadores de entretenimiento más grandes de la televisión nacional: Pacheco, Gloria Valencia y el famoso ‘bobito de la televisión’, que gracias a su genialidad cambio la forma de ver el entretenimiento en nuestro país.

