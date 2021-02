Así responde la actriz Andrea Guzmán a críticas por sus fotos ligera de ropa

A sus 43 años, la actriz Andrea Guzmán, Yadira Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’, le pone matemáticas a su vida.

La bogotana lleva 25 años actuando, ha participado en siete películas, 21 series, 20 obras de teatro. Tiene dos hijas de un feliz matrimonio de 17 años y a esto le suma el atreverse a viajar ligera por la vida de cargas y hasta de ropa.

En los últimos meses, sus candentes fotos en redes sociales dividen opiniones y así enfrenta ella las críticas.

“El tema de las críticas es muy triste porque es más de las mujeres, las mujeres nos damos muy duro y nos criticamos mucho en vez de apoyarnos”, expresó.

Cada imagen que publica multiplica pasiones.

“Las mujeres son las que atacan entonces me ponen cosas como 'usted está muy vieja para eso', 'déjele el paso a las más jóvenes', 'deje de mostrar tanto', pero son más las mujeres, los hombres echan muchos piropos”.

Aun así la actriz se arriesga sin importar el qué dirán.

“Me parece como errado ese pensar que tienen algunas mujeres de pensar que porque una mujer ya es mayor de 40 años no puede salir en vestido de baño, bailando o cantando o disfrutando la vida”, subrayó.

Vive segura de sí misma y esa es su fórmula ganadora.

“Lo hago por mí, porque me gusta, porque me da placer, porque a mí me gusta sentirme sexi, verme linda, me gusta coquetear y pues nada las críticas las recibo. Me da un poco de risa, pues digo pobrecitos, que amargue, pero bueno a mí me gusta”, manifestó.