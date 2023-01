Así se ha preparado la exitosa cantante Paola Jara para su debut en la actuación

La artista paisa participa en una comedia que está grabando el canal Caracol.

“Es algo que estoy haciendo como un reto personal, me disculpo también como con todos los actores que no lo vayan a tomar como una falta de respeto pero en realidad he tratado de hacer las cosas lo más profesional posible”, indicó Jara sobre este nuevo reto en su carrera profesional.

Sobre el personaje es una cantante, señaló que su personalidad no tiene nada que ver con ella, “es totalmente opuesta a mí y eso pues obviamente es un papel pero te compromete muchísimo más. No estoy interpretándome en una serie, estoy haciendo actuando y haciendo el papel de otra persona totalmente diferente a mí”.

El reto con la actuación es tan grande que decidió tomar clases con la experimentada actriz Ana María Sánchez.

“Fue como un reto también personal, porque fue de las cosas que me puse como y les dije si paso quiero obviamente prepararme mucho”, contó.

Aunque tiene claro que su vida es la música no descarta trabajar en otras producciones.

“Si de pronto las cosas surgen y quedo como amañada con el tema de la actuación pues podemos hacer cosas más adelante, por ahora es un papel pequeño pero le estoy metiendo toda la ficha”, agregó.