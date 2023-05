Así se vivieron los Premios Nuestra Tierra con Feid como el más galardonado

En la noche del miércoles, 17 de mayo, se celebraron los Premios Nuestra Tierra, ceremonia dedicada a lo mejor de la industria musical colombiana, donde el reguetonero paisa Feid se alzó como el más galardonado de la noche, pues obtuvo cuatro premios de 14 nominaciones.

Otros artistas galardonados fueron Karol G, Carlos Vives, Goyo, Maluma y Sebastián Yatra.

Los Premios Nuestra Tierra contaron también con presentaciones de artistas como Juanes, Ryan Castro, Alci Acosta, entre otros.

La gala se llevó a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra

Canción Del Año: La Bachata de Manuel Turizo

Artista Del Año: Feid

Mejor Artista Revelación: Luis Alfonso

Mejor Productor: Ovy On The Drums

Mejor Álbum Del Año: Feliz Cumpleaños Ferxxo

Mejor Canción Urbana: Los Cachos de Piso 21 de Manuel Turizo

Mejor Artista Urbano: Feid

Mejor Canción Pop: Te Felicito - Shakira y Rauw Alejandro

Mejor Artista Pop: Sebastián Yatra

Mejor Canción Popular: De Pura Rabia - Yeison Jiménez

Mejor Artista Popular: Arelys Henao

Mejor Canción Vallenata: Modo Avión. Elder Dayán Díaz X Lucas Dangond

Mejor Artista Vallenato: Silvestre Dangond

Mejor Canción Folclórica: En La Selva - Carlos Vives y Katie James

Mejor Artista Folclórico: Carlos Vives

Canción Tropical /Salsa /Cumbia: Mujeriego - Ryan Castro

Artista Tropical /Salsa / Cumbia: Grupo Niche

Canción Alternativa / Rock/ Indie: Ojitos Lindos - Bomba Estéreo y Bad Bunny

Mejor Artista Alternitivo / Rock / Indie: Juanes

Mejor Canción Dance Electro: Cairo De Karol G X Ovy On The Drums

Mejor DJ / Artista Dance Electro: Víctor Cárdenas

Mejor Video del Año: Baloncito Viejo - Carlos Vives y Camilo Echeverry

Mejor Concierto del Año: Medallo En El Mapa - Maluma

Artista Imagen de Nuestra Tierra En El Mundo: Karol G

Mujer Raíz de Nuestra Tierra: Goyo

Mejor Dúo O Grupo Pop: Morat

Mejor Colaboración Urbana: Ryan Castro Y Feid - Monastery

Karol G brilló en el Tiny Desk con 'Mañana Será Bonito'

A propósito de artistas urbanas, rodeada de un equipo musical compuesto exclusivamente por mujeres y con su cabello azul, Karol G debutó con ‘Mañana Será Bonito’ en el Tiny Desk, un espacio donde cantantes de talla internacional hacen sesiones acústicas de sus mayores éxitos.

El video de la sesión fue lanzado el 15 de mayo de 2023, poco después de que rompiera el récord de ser el primer álbum de una artista colombiana en encabezar el Billboard 200.

“Hoy termina Mercurio retrógrado, así que qué momento para escuchar Mercurio de Karol G desde el Tiny Desk”, así presentó la sesión la bichota.