Así se vivió el segundo Festival del Cacao que tuvo lugar en Necoclí, Urabá antioqueño

En Caribia, población fundada en 1940, sus habitantes empezaron a ver que tenían opción de mejorar su calidad de vida, cuando llegó este cultivo a su territorio.

En una finca cercana al corregimiento, ubicado en Necoclí, Urabá antioqueño, laboran más de 300 campesinos del sector.

"Esto por aquí era muy una zona muy abandonada gracias a este proyecto hemos ido avanzando", manifestó Sergio Luis Díaz.

Es por ello que decidieron realizar un festival que uniera a las familias y visitantes para reconocer la labor en torno al cacao, encontrando en la empresa privada su mejor aliado.

"Pues digamos que las comunidades ya están en contacto directo con el cacao todos los días, y se han dado cuenta que el cacao es una herramienta que les facilita no solo la vida", señaló Federico Turbay.

Con actividades lúdicas y culturales, sus habitantes celebraron y disfrutaron del festival.

"Pues el festival del cacao me parece lo máximo, me lo he gozado full desde que comienza hasta el final", contó Ana Raquel Toro.

Las calles y las viviendas de más de 300 familias en Caribia, hoy lucen diferente gracias a los colores y la esperanza que les ha dado el cultivo de cacao.