¿Aterrador? Estas son las primeras escenas de Joaquin Phoenix como ‘El Guasón’

Sin su icónico maquillaje, aparece de civil peleando con un payaso. Al parecer, el fragmento sería esencial en la historia del origen del peor villano de Batman.

‘El Guasón’ es uno de los personajes más icónicos del mundo de los comics. Su violenta rivalidad, condimentada con sarcasmo y humor, con el guardián de Ciudad Gótica lo ha hecho ocupar un lugar privilegiado en el salón de honor de las viñetas.

Poco a poco, esa fama se ha trasladado al mundo del cine. Por interpretarlo, varios actores han llegado a consagrarse: son los casos de Jack Nicholson (Batman-1989) y el malogrado Heath Ledger (Batman, El Caballero de la Noche- 2008) -no se puede decir lo mismo de la interpretación de Jared Leto, que no sobrevivió a la voraz crítica en contra de ‘Suicide Squad’.

Ahora, le ha llegado el turno de Joaquin Phoenix para que demuestre sus dotes actorales con uno de los personajes más complejos del comic y el cine. Y por lo que se ha visto, parece que no va a desilusionar.

Hace tan solo unos días se revelaron las primeras imágenes del actor estadounidense, nacido en Puerto Rico, personificando a ‘El Guasón’. Sorprendió que en ninguna de las imágenes promocionales o videos apareció con el tradicional maquillaje bufonesco del villano.

A través de su cuenta de Instagram, Thodd Philips fue el primero en publicar una imagen sobre la apariencia del payaso malvado. En la postal, Phoenix mira hacía al frente con una mirada desubicada -casi psicópata- y con un gesto en la boca que puede ser tanto de seriedad como una leve risa burlona. La apariencia un tanto desequilibrada es complementada por una caballera larga y un tanto desordenada.



La publicación va acompañada con un mensaje que dice ‘Arthur’, lo que hace pensar que el nombre real del príncipe payaso del crimen en esta producción será Arthur Fleck -vale recordar que en los comics son múltiples sus nombres, siendo Jack Napier el más común -.

Además de las fotos, el portal Hollywood Pipeline filtró un video de las grabaciones en el que se ve a ‘El Guasón’ en acción.

La escena, que se desarrolla en un oscuro callejón decorado con motivos de feria, muestra al bufón con una bolsa en la mano y fumando mientras pelea con un payaso. Ambos se ponen frente a frente y el archirrival de Batman termina la confrontación quitándole una nariz roja de espuma y lanzándola debajo de un carro.



Aunque no parece adelantar mucho sobre la trama, portales como Hollywood Reporter aseguran que esos pocos segundos de metraje sirven para confirmar que el filme mostrará “la transformación de un atormentado comediante en una mente criminal”.

La película también cuenta en su elenco con Robert de Niro, Marc Maron y Zazie Beetz.