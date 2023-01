Bebe Rexha afirma que diseñadores se niegan a vestirla para la gala de los Grammy

La nominada a Mejor Artista Revelación dijo que la negativa de los modistas obedece a que ella es "demasiado grande".

Bebe Rexha, una cantante también nominada por la canción ‘Meant to Be’, interpretada con un dúo country, criticó a diseñadores en las redes sociales por negarse a hacerle un vestido a medida, en lo que viene siendo un tema omnipresente en la alfombra roja.

"Mi equipo contactó a algunos diseñadores", dijo la joven de 29 años. "Y muchos de ellos no quieren vestirme porque soy demasiado grande".

"Si una talla 6/8 es demasiado grande, entonces no sé qué quieren que les diga. Entonces no quiero llevar su #$?& vestido", reclamó Rexha. Una talla estadounidense 8 es más o menos una 40 en Europa y una 12 en Reino Unido.

"Están diciendo que todas las mujeres del mundo que son talla 8 no son lindas y no pueden llevar sus vestidos", agregó.



Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw — Bebe Rexha (@BebeRexha) January 21, 2019

Otros famosos como Adam Lambert y la modelo Tyra Banks tuitearon a favor de Rexha, que afirmó que "su cola talla 40" asistirá a la gala de los Grammy el 10 de febrero.

La cantante no especificó qué diseñadores le habían dado la espalda, pero su denuncia puso en evidencia una vez más el desafío al que se enfrentan las mujeres que no caben en los vestidos de prueba, generalmente limitados a las modelos de pasarela de tallas 0-4.

En 2016, la actriz Leslie Jones llamó la atención sobre la problemática al tuitear que no tenía nada que ponerse para el estreno de la película ‘Ghostbusters’ (Cazafantasmas).

"Es tan divertido ver cómo no hay diseñadores que quieran ayudarme con un vestido de estreno de una película", dijo Jones, conocida también por sus excentricidades en el show Saturday Night Live.

"Hmmm esto cambiará, pero yo me acuerdo de todo", agregó.

El diseñador estadounidense Christian Siriano acudió en su ayuda entonces, vistiendo a Jones con un vestido rojo con un escote que dejaba sus hombros descubiertos y una larga apertura en la falda.

"No debería ser excepcional trabajar con gente brillante solo porque no tienen medidas de modelo. Las felicitaciones no tienen lugar, el cambio sí", tuiteó Siriano acerca del episodio.

Este martes ofreció también su ayuda a Rexha. "Hemos vestido a @BebeRexha un par de veces ¡y nos encantaría hacerlo de nuevo!", dijo.