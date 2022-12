Bomba Estéreo fue la cuota colombiana en el festival Rock In Rio

En un espacio de 300.000 metros cuadrados, del Parque Olímpico de Río de Janeiro, la banda bogotana descrestó a los cariocas con su talento.

La penúltima noche tuvo en el palco a los Guns N' Roses quienes dijeron "Welcome to the jungle" y a la banda británica The Who, dos grandes íconos del rock que interpretaron sus éxitos.

Durante las siete noches del evento, pasaron por la ‘ciudad del rock’ estrellas mundiales como Justin Timberlake, Fergie y Shawn Mendes, representantes del soul como Alicia Keys, y bandas de pop rock como Maroon 5 y Pet Shop Boys, así como grupos de rock como Aerosmith, Bon Jovi, Tears for Fears o Deff Leppard.