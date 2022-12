Borrón y vida nueva: Lindsay Lohan se va a vivir a Dubái

Cansada de ser el foco de los paparazis, emprenderá una vida como empresaria. También producirá una película protagonizada solo por mujeres en Arabia Saudí.

“Allí encuentro cierta calma, o al menos la sensación de tenerla. No hay paparazzi ni cámaras, y eso es algo muy importante para mí. Nunca he considerado 'molesto' que alguien me saque una foto, pero tampoco quiero que el resto del mundo se cree una imagen errónea de mí como persona solo porque alguien me fotografíe estornudando y le dé por decir que estaba llorando”, dijo en una entrevista con la revista W.

La actriz borró todas sus fotos de Instagram, que con 6,3 millones de seguidores por ahora ha publicado cinco nuevas fotos.

