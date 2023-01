Brad Pitt producirá película sobre el escándalo sexual de Harvey Weinstein

El filme se basará en la investigación periodística que destapó The New York Times sobre los abusos del director. Medios internacionales la consideran una venganza.

La película seguiría la historia de las reporteras del New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohey, que indagaron en la historia a pesar de las intimidaciones a las que fueron sometidas por el entonces todopoderoso magnate de Hollywood.

El New York Times confirmó el jueves esta información que había sido anunciada por el sitio Deadline.com.

La cinta será producida por Plan B, la casa productora de Pitt y Annapurna Pictures, en la misma línea de producciones sobre grandes investigaciones periodísticas como las ganadoras del Óscar ‘Spotlight’ y "Todos los hombres del presidente", así como ‘Los archivos del Pentágono’.

Kantor y Twohey ganaron por su investigación un premio Pulitzer, que compartieron con Ronan Farrow del New Yorker, quien pocos días después del artículo del Times, el 5 de octubre, publicó un reportaje que incluyó graves denuncias de violación contra Weinstein.

Justo después del artículo de las periodistas, Weinstein dijo que las acusaciones eran tan buenas que quería "comprar los derechos" para hacer una película.

Las casas productoras no respondieron aún a los pedidos de la AFP para confirmar la historia.

Weinstein, de 66 años y creador de los estudios Miramax, es objeto de investigaciones criminales en Londres, Los Ángeles y Nueva York, aunque aún no hay una inculpación penal formal en su contra. Enfrenta múltiples demandas civiles de las víctimas que prácticamente lo han arruinado.

Fue señalado por las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Asia Argento y Lea Seydoux de acoso o violación.

En el momento del incidente con Paltrow, era novia de Pitt.

En uno de sus artículos, Farrow indicó que Weinstein, expulsado de todas las asociaciones en Hollywood, pagó cientos de miles de dólares para acallar denuncias en su contra a través de acuerdos de confidencialidad.

Poco después que este jueves Bill Cosby fuera declarado culpable de agresión sexual, Kantor tuiteó: "y ahora a la pregunta de si Weinstein encarará a la justicia".

El escándalo sexual destapó casos similares de otros pesos pesados de Hollywood y dio vida a movimientos como el MeToo y Time's Up contra los abusos y la inequidad de género en la industria del entretenimiento.

Kevin Spacey y Jeffrey Tambor están entre los señalados con acusaciones que han puesto fin a sus carreras.