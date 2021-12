Britney Spears cumple 40 años y los celebra libre de la tutela de su padre

Britney Spears este 2 de diciembre cumple 40 años y tiene mucho por celebrar. Primero, que por fin es libre de la tutela de su padre, la cual duró 13 años, y en segundo lugar que pronto se volverá a casar.

Britney tiene una trayectoria musical que inició en 1992, cuando apenas tenía 11 años, en el programa de television 'El club de Mickey Mouse'.

En 1999 logró fama mundial con su primer trabajo 'Baby one more time'; luego, en el 2000, llega el segundo disco 'Oops!...i did it again'.

En 2004 gana su primer Grammy y se casa con Kevin Federline, con quien tiene dos hijos: Sean (2005) y Jayden (2006), pero en 2007 se produce un gran punto de inflexión para ella, ya que ocupa titulares por su salud mental, se divorcia, pierde la custodia de sus pequeños y comienza la tutela de su padre.

En 2013 comienza su residencia en Las Vegas (hasta 2017), lanza su noveno y último álbum conocido hasta la fecha, 'Glory'.

En 2019 inicia una pausa indefinida y sus fans empiezan a crear el movimiento liberen a Britney Spears.

En 2021 se estrena el polémico documental 'Framing Britney Spears'. Luego comienza un periodo de lucha ante la justicia y recupera el control de su vida, que hoy disfruta a plenitud.