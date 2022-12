Britney Spears ignora a Shakira en Instagram

La princesa del pop publicó una foto de una portada de la revista Rolling Stone en la que posó junto a Mary J. Blige y la colombiana.

Britney Spears mostró un recuerdo en Instagram con el hastag #FBF que ha generado polémica.

La imagen muestra una legendaria portada de la reconocida revista Rolling Stone de octubre de 2002 en que la polémica Spears posó junto a Shakira y Mary J. Blige.

El mensaje que acompaña la foto es: "Cuando @therealmaryjblige y yo estuvimos en la tapa de Rolling Stone. Felicitaciones por tu nuevo álbum, ‘Strenght of a Woman’".

Varios de sus seguidores empezaron a decir que estaba ignorando a la colombiana al no destacar que ella también estaba en el cover. Sin embargo, aunque no aparezca en la leyenda, Shakira está etiquetada en la imagen.