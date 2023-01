“Buenos días preciosa”, Kim Kardashian logró 3 millones de vistas en 3 horas con foto de su hija

La empresaria mostró una tierna imagen de su pequeña Chicago West en su horario matutino. La celebridad consiguió por cada hora, 1 millón de ‘me gustas’.



La familia Kardashian-West no para de acaparar la atención, ahora es esta chiquita quien se roba los suspiros y las miradas de los seguidores de su madre.

Luego de la publicación en su cuenta de Instagram, sus fans no pararon de opinar y enternecerse con la más pequeña de las Kardashian.

Chicago es la tercera hija de la pareja que nació por la modalidad de vientre en alquiler debido a las complicaciones que tuvo Kim durante su segundo embarazo.

No es la primera vez que Kim rompe un record en Instagram esto la ha llevado a posicionarse entre una de las celebridades con mayor visibilidad en esta red social.