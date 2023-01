Candidatas al Reinado Nacional del Mar lucieron su belleza en desfile en traje de baño  

Las concursantes de Atlántico, Caldas, Cesar, Guajira y Cundinamarca sobresalieron en la pasarela.

Santa Marta vive su segundo día de las Fiestas del Mar donde la ciudad se prepara para el gran desfile de carrozas y comparsas, mientras que las candidatas al reinado vivieron una prueba de fuego: el desfile en traje de baño.

"Cada una se ha venido preparándose y ha estado trabajando no solamente en deportes náuticos sino también en conocimiento, en su cuerpo", manifestó Linda Gómez, candidata departamento del Atlántico.

Por su parte, la señorita Guajira, Katy Palomino, reveló cuáles son sus cuidados para mantenerse sana, como tener una alimentación balanceada e ir al gimnasio en la mañana y noche.

Santander dejó ver que su fuerte es el rostro y confesó su talón de Aquiles.

"De pronto una debilidad es que no tengo mucha experiencia en pasarela entonces no sé cómo mover muy bien mi cuerpo de forma que me favorezca", manifestó Daniela Gutiérrez.

En la prueba también sobresalieron Tolima, San Andrés y Norte de Santander.