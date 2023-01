Cannes censura producciones cinematográficas estrenadas en internet

El reconocido festival prohibió la participación de filmes que no fueran proyectados en salas de cines, como es el caso de películas de Netflix

La edición 2017 de Cannes estuvo cargada de polémica. La inclusión de ‘Okja’ y ‘The Meyerowitz’, filmes producido y lanzados en Netflix, en la carrera por la Palma de Oro creó un gran debate: ¿Las películas que son producidas para televisión y streaming deben ser galardonadas en estos festivales?

Directores de la altura de Pedro Almodovar y Steven Spielberg se manifestaron en contra de la inclusión de estos largometrajes en premios del prestigio de Cannes.

"Sería una enorme paradoja que la Palma de Oro o una película que reciba cualquier otro premio no se pudieran ver en una gran pantalla", afirmó Almodovar en su momento.

La organización de Cannes ha decidido poner fin al debate prohibiendo que las películas que sean estrenadas a través de streaming y no sean proyectadas en los cines franceses compitan por el codiciado galardón.

“A la gente de Netflix le encantó la alfombra roja y le gustaría estar presente con otras películas. Pero entienden que la intransigencia de su propio modelo es ahora lo opuesto al nuestro”, declaró Thierry Fremaux, director del festival.

La decisión se da un mes después de que la producción 'Icarus', de Netflix, recibiera el Óscar por mejor documental largo.