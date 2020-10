Cantautor de ‘El camino de la vida’ recibe homenaje en Festival de Música Colombiana

View this post on Instagram

¡Pasa la voz!🗣 Consulta aquí toda la programación de los días 15, 16 y 17 de octubre del 34° Festival Nacional de la Música Colombiana. #DisfrútaloEnCasa #MúsicaColombiana #IbaguéCiudadMusical #LaCulturaSeMueve #FestivalVirtual Este proyecto es apoyado por el @mincultura - Programa Nacional de Concertación Cultural, @gobertolima y @alcaldiadeibague Organiza: Fundación Musical de Colombia Facebook: Ministerio de Cultura Instagram: @mincultura Twitter:@Mincultura