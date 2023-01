Caracol Play lanza serie exclusiva que habla de sexo

Se trata sobre una pareja que está dispuesta a saciar todos sus deseos antes del fin del mundo.

“Ella dice: ‘mi amor, si se va a acabar el mundo ¿para qué vamos a tener ahorros? O sea, no vamos a poder irnos nunca de paseo, no vamos a poder ir al hotel que siempre soñamos, no vamos a hacer nada. Más bien ya gastémonos esa plata haciendo de pronto, no sé… ay Dios mío no quiero adelantar nada, pero por ejemplo ir a un bar swinger, cosas extravagantes que en realidad si se acaba el mundo pues ya qué”, cuenta la actriz Laura de León, quien actúa en ‘Guía sexual para el fin del mundo’.

Publicidad

En esta lucha contra el tiempo, la pareja dará paso a una divertida aventura que consta de siete capítulos, en los que estarán acompañados por una gran consejera: la sexóloga Flavia Dos Santos.

“Yo creo que Flavia es maravillosa, ella está para las que sea, ella es la mejor consejera de pareja. Con Jhon Alex nos divertimos muchísimo. Ya grabando la serie web con estas intervenciones de Flavia es muy divertido. Hay un personaje, Ben Affleck, con el que uno se ríe. Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo y los consejos de Flavia les van a servir a las parejas”, destacó la actriz.

Una obra divertida y picante para disfrutar en casa.

“Es una buena oportunidad para que disfruten de esta serie, pues sabemos que el mundo no se va acabar, pero estamos en una situación de encierro. El otro día hablamos con Flavia de que en el encierro pueden nacer ciertos gustos y cosas por explorar en pareja, entonces de pronto con esta guía dicen: ‘ve, ¿por qué no hacer esto?’”, añadió Laura de León.

Publicidad

La serie ‘Guía sexual para el fin del mundo’ es gratuita, solo debe ingresar a www.caracolplay.com y disfrutarla.