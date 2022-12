Caracol Televisión compite en 24 categorías: estos son los nominados a premios India Catalina 2018

‘La Nocturna’ obtuvo ocho postulaciones que incluyen ‘Mejor telenovela o serie, ‘Mejor director’, ‘Mejor actriz’, ‘Mejor actor’.

Estos son los nominados:

■ Mejor telenovela o serie

Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

No Olvidarás Mi Nombre – RCN Televisión

La Nocturna - Caracol Televisión

■ Mejor director de telenovela o serie

Alessandro Basile – Déjala Morir, La Niña Emilia -Telecaribe

Andrés Marroquín, Germán Porras - La Nocturna -Caracol Televisión

Rodrigo Triana – No Olvidarás Mi Nombre - RCN Televisión

Andrés Lizarazo - #TBT Sin Limites - Canal Capital

■ Mejor libreto de telenovela o serie (original o adaptación)

Andrés Salgado - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Ana María Parra, Diego Vivanco – La Nocturna - Caracol Televisión

Nubia Barreto - No Olvidarás mi nombre - RCN Televisión

■ Mejor actriz protagónica de telenovela o serie

Aida Bossa – Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Yuri Vargas – La Nocturna- Caracol Televisión

Susana Rojas - No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Diana Motta - #TBT Sin límites – Canal Capital

■ Mejor actor protagónico de telenovela o serie

Iván López – No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Jimmy Vásquez - La Nocturna- Caracol Televisión

Rafael Zequeira – Los Yo tuve – Telecaribe

■ Mejor actriz de reparto de telenovela o serie

Consuelo Luzardo – La Nocturna- Caracol Televisión

Estefania Borge - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Carmenza Gómez - No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Verónica Velásquez - #TBT Sin limites - Canal Capital

■ Mejor actor de reparto de telenovela o serie

Ramsés Ramos - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Hernán Méndez - No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Ernesto Ballén - La Nocturna - Caracol Televisión

■ Mejor actriz antagónica de telenovela o serie

Alina Lozano - No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

María Elena Döering - Venganza - RCN Televisión

Luna Baxter – Tarde la Conocí

■ Mejor actor antagónico de telenovela o serie

Jairo Camargo - No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Orlando Lamboglia - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Edgar de Jesús Vittorino – Los Morales - Caracol Televisión

■ Actriz o actor revelación del año de telenovela o serie

Laura Hernández – No olvidarás mi nombre - RCN Televisión

Laura González – La Cacica – Caracol Televisión

Liliana Guihurt - Las Yo tuve - Telecaribe

■ Mejor banda sonora de telenovela o serie

Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe - José Carlos María, Orlando Donado y Oliver Camargo

Francisco el Matemático- RCN Televisión - Mike Bahía canción original, Música incidental Nicolás Uribe, Oliver Camargo, David Arias.

El Crimen no paga- Alias Ramírez - Teleantioquia

■ Mejor arte de telenovela o serie

Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

La Luz de mis ojos – RCN Televisión - Andrés Gutiérrez, Camilo Yunis.

La Cacica - Caracol Televisión

■ Mejor fotografía de telenovela o serie

Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

La Luz de mis ojos – RCN Televisión

Tarde la Conocí- Caracol Televisión

■ Mejor edición de telenovela o serie

Déjala Morir, La Niña Emilia- Telecaribe

Venganza – RCN Televisión - Marcela Vásquez

Tarde lo Conocí – Caracol Televisión

#TBT Sin límites - Andrés Pereañes - Canal Capital

Categorías de Noticieros, Programas Periodísticos y Opinión

■ Mejor noticiero nacional

Noticiero CM&, Emisión Central - Canal 1

Noticias UNO – Canal 1Red +

Noticias – Canal RED+

■ Mejor noticiero regional o local

Teleantioquia Noticias - Teleantioquia.

Telepacifico Noticias - Telepacifico

Arriba Bogotá- City Tv

CV Noticias – Telecaribe y CV Televisión.

Sistema informativo del Canal capital - Canal Capital

■ Mejor presentador(a) de noticias

Mabel Lara - Noticias UNO - Canal 1

Jorge Cura – CV Noticias - Telecaribe y CV Televisión

Claudia Palacios – Tu Mundo Hoy de las 9 - City TV

María Lucia Fernández - Noticias Caracol - Caracol Televisión.

Sandra Valencia – Teleantioquia Noticias

■ Mejor presentador (a) de deportes

Georgina Ruíz Sandoval - Mi giro x señal - Señal Colombia - RTVC

Yanjanes Meneses – Sistema informativo del Canal Capital

Jaime Dinas - Telepacifico Noticias - Telepacifico

Andrea Guerrero – Noticias RCN - RCN Televisión

Javier Hernández Bonnet - Gol Caracol - Caracol Televisión

■ Mejor producción periodística para televisión

Esta tierra es mía- Telecaribe

Pregunta Yamid - Canal 1

Efecto Pirry - Canal RED+

Alguien está mintiendo - RCN Televisión

Los Informantes - Caracol Televisión

■ Mejor documental para televisión

Ciudades a Contraluz - What’s Up Doc, Astrohouse, Arena Comunicación

Audiovisual, Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals SA, Televisión

Española SA y Señal Colombia RTVC

Trópicos - Seiamake / Luis Fernando Malagón - Telecaribe

Encuentro entre dos peregrinos / Vladimir Dacol, Dario Silva - Canal Capital

Memorias de una estafa - Telemedellín

La Voz de todos – Alessandro Angulo- Caracol Televisión

■ Mejor producción deportiva

De donde vengo yo – Telepacifico

Cerca de la Gloria - Telepacifico

Deportes 360 - Telecaribe

Malos Pasos – Mulata Films- Recmobil – Señal Colombia RTVC

Categorías Entretenimiento

■ Mejor Programa de Entretenimiento

La tele letal – Canal RED +

Llegó la noche - Teleantioquia

Bravissimo – City TV

Hoy es el día – Telecaribe

De donde vengo yo – Telepacifico

■ Mejor presentador(a) de programa de rntretenimiento

César Mora – De Borondo con César Mora - Telepacifico

Paulina Vega - A otro Nivel – Caracol Televisión

Santiago Moure – La Tele letal - Canal RED+

Marcelo Cezán – Bravissimo - City TV

Jiggy Drama – Versión en Vivo- Señal Colombia RTVC

■ Mejor programa infantil

Niños de mi tierra - Telepacifico

sí somos niños - Señal Colombia RTVC

Geo Robots - Telecaribe

Diverti2 - Telecafé

All about Creole - Teleislas

■ Mejor programa juvenil

Francisco el Matemático - RCN Televisión

El amor en los tiempos del match – Señal Colombia – RTVC

Contacto - Telecaribe

Antioquia Asombrosa - Teleantioquia

#TBT Sin limites - Canal Capital

■ Mejor programa reality o concurso

Patrulla Médica - Lulo Films - Señal Colombia – RTVC

Pasión Café – Telecafé

A otro Nivel – Caracol Televisión

English Generation - Teleislas

■ Mejor programa de humor

Los Yo Tuve – Telecaribe

Humor Inédito – Teleantioquia

Suso´s Show – Caracol Televisión

Monólogos sin propina - Telemedellín

Categorías Especiales

■ Mejor producción audiovisual de animación

Vida Pública Show – Trineo.tv

Geo robots - Telecaribe

Tin&Tan - Señal Colombia RTVC

Anancy the Land - TeleIslas

■ Mejor director de música

José Carlos María - Déjala Morir - La Niña Emilia - Telecaribe

Iván Benavides - Versión en Vivo- Señal Colombia - RTVC

Nicolás Romero, Pedro Rovetto, (Salsa, aguante y rock and roll Superlitio 20 años) - Canal Trece

■ Mejor director de arte

Carlos Ríos - Déjala Morir, La

Niña Emilia - Telecaribe

Jhoyson Suárez - Los 16 grandes - Telecaribe

Saúl Morales - Versión en Vivo - Señal Colombia RTVC

■ Mejor fotógrafo

Rubén Fernández - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Juan Carlos Cajiao, Carlos Hernández, Karen Gómez - Así Somos - Señal Colombia - RTVC

Julian Sabogal – Camino Esperanza – Canal Institucional

Andrés Morales - Buena Letra - Telepacifico

Juan David Acevedo - Jesús Mario Muñoz - Mundo Hacker - Canal Trece

■ Mejor editor

Carlos Pietro y Juan Fernando Cañola – Ciudades a Contra Luz – Señal Colombia RTVC

Juan Manuel Rosales - Soldados 1.0 – RCN Televisión

Jorge Bacca – A Otro nivel, Yo me llamo, Desafío Súper Humanos - Caracol Televisión

Diego Silva- Los Yo tuve - Telecaribe

■ Mejor talento infantil de la industria audiovisual nacional

Eder Berrío - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Carlos Ramírez – La Nocturna - Caracol Televisión

Alberto Kammerer - Los Morales – Caracol Televisión

■ Mejor nuevo creador

Ginna Ortega y Adriana Bernal Mor - El amor en los tiempos del match - Señal Colombia RTVC

Juliana Ladrón de Guevara y Pedro Vega - Formulas del Cambio - Colciencias – Señal Colombia RTVC

Alejandro Escobar Castaño - #TBT Sin Límites - Canal Capital

Luis Eduardo Martínez- Expedición Marimba – Untelevisión - Unimedios

Hablan los Maestros - Universidad de Cartagena – Canal Udecetevé

■ Mejor producción de canal comunitario

Navidad Pacifica - Colectivo MEJODA

Hecho a mano - Paracolombia y Buenos Aires TV

El Playón, memorias de mi pueblo - Escuela Nómada de Medios de Comunicación Alternativos y Comunitarios

Mejor enfocados - Cimavisión Televisión

■ Mejor producción de interés público

Carnaval de Barranquilla - Telecaribe

Rock al Parque – Canal Capital

Transmisión Visita al Papa - Canal Institucional

Urban Bike Inder Medellín 2017 - Telemedellín

Festival de Petronio Álvarez - Telepacifico

■ Mejor producción de inclusión social

Con otros ojos – Telecaribe

Así Somos - Señal Colombia - RTVC.

Conectados – Canal Capital

Niños de mi tierra- Papa China - Telepacifico

Nuestra Huella - Canal Institucional

Categorías que vota el público

■ Mejor Producción online

#HolaSoyDanny- Daniel Samper

Somos – Señal Colombia

SiCListas - Colectivo SiCLas - MediaCasa.co

La Otra Orilla- Quinto Color

Minuto Deportivo - Telecaribe

■ Mejor serie de ficción web

Selección Natural- #HelenaFilms

Clonados - #RafaelNovoaSinFiltro, Yerbabuena Films

#TBT Sin Límites - Canal Capital

LaMancave - La Mancave

Testosterona Pink- Caracol Televisión

■ Mejor talento online

Paola Ovalle – Pillows Sessions

Ricardo Quevedo - 5 minutitos más

Alexis Pelaez - #TBT sin limites

Iván López – Testosterona Pink

El Parche- El Parche

■ Mejor talento de revelación online

Javier Ramírez – Javier Ramírez

Sebastián Silva - True3D

JsCasta - JsCasta

Christian” El Pantera Rojas” - 5 Minutitos más

Carolina González- La ManCave

■ Mejor producción de televisión favorita del público

Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Transmisión Visita del Papa - Canal Institucional

Tarde la Conocí - Caracol Televisión

Francisco el Matemático – RCN Televisión

■ Mejor talento de televisión favorito del público

Aida Bossa- Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe

Carlos Torres - Francisco el Matématico – RCN Televisión

Juan Diego Vanegas – Asquerosamente Rico - Señal Colombia RTVC

Sebastián Villalobos - SUPÉRATE 2.0, Pruebas Supérate con el saber - Canal Institucional