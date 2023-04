Carlos Vives, la gran sorpresa de Alejandro Santamaría durante concierto en Bogotá

Todo un éxito fue el primer concierto del cantautor Alejandro Santamaría como solista, el cual se llevó a cabo en el norte de Bogotá este jueves. El evento tuvo total asistencia y contó con grandes invitados.

Alejandro Santamaría interpretó sus éxitos como ‘Solita’, ‘Qué tal’, ‘Despierto’ y ‘Si te vas’, y nuevas propuestas como ‘Planetas’ y ‘vestido azul’.

Un show musical que contó con grandes invitados especiales como la cantautora Susana Cala y Carlos Vives, con quien interpretó el famoso tema ‘El fantasma de Canterville’.

“La noche de hoy fue increíble, muchas gracias a toda la gente que estuvo, a la gente que compró la boleta, que se animó a ir. Es mi primer concierto en Bogotá con boletería y no saben lo feliz que me hizo oírlos cantar mis canciones de principio a fin. De verdad, esta noche me la llevo para toda la vida”, expresó el artista en redes sociales luego de su presentación.

Publicidad

Trayectoria de Alejandro Santamaría

Alejandro Santamaría decidió darse a conocer en la industria musical hace cuatro años y desde entonces no ha parado de componer.

“Mis primeras canciones casi que no las puedo oír a veces, porque empecé a cantar, o sea, no es que estén mal, empecé a cantar cuando me gradué del colegio. No cantaba en el colegio, entonces, mi voz ha cambiado mucho desde ‘Qué tal’, que fue mi primer sencillo, a ‘Vestido azul”, contó el cantante en entrevista con Show Caracol.

El artista habló de cómo es ese proceso musical que seguramente muchos no conocen, sino que conocen el resultado.

Publicidad

“En mi caso, yo me la paso escribiendo en el celular lo que se me ocurra, al día trato de escribir así sean tres frases, lo que sea, pero sí me ayuda mucho a estar rápido a la hora de escribir, de ir a una sesión con otros productores”, señaló.