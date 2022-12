Carlos Vives responde a quienes le dijeron "acabaste el vallenato" y habla claro sobre el reguetón

Revela, además, cómo es su vida con Claudia Elena y se refiere al talento de sus hijos. Su versión del famoso beso que le robaron le hizo soltar una carcajada.

¿Es un tipo soñador o Claudia Elena lo tiene con los pies en la tierra?

"Claudia tiene una mezcla muy interesante porque, además, es soñadora. Entonces ten cuidado con las ideas que le das".

¿Cuál es esa canción que identifica a Claudia Elena hoy en la vida de Carlos Vives?

"‘Dejame entrar’ es una canción histórica nuestra que nos conecta. ‘Volví a nacer’ es una canción que también dice mucho de lo que yo le agradezco; todas las cosas buenas en mi vida. En este segundo aire, ella ha tenido mucho que ver. Entonces queda ahí en nuestras letras y queda en las canciones".

Vena artística de sus hijos

"Ellos han crecido con unos papás que defienden mucho la localidad, que nos gustan las cosas de otras partes del mundo, pero siempre lo nuestro es primero. Siempre intentamos que conozcan nuestro país, que lo quieran, que conozcan su diversidad. Esos artistas que estaban antes de ellos, esos artistas viejitos que ya se fueron. Están descubriendo muchas cosas, pero sí se han criado con un amor por esta tierra".

Lucía y Elena están proyectando que les gusta aparecer y pueden ser famosas, ¿molesta eso?

"Tal vez puedo compartir con ellas mi experiencia de que no sufran con la fama, la fama no es un fin. Que busquen servirle a su comunidad, servir a la gente. Uno como papá pues trata de contarles cosas que ellos van a tener que enfrentar en la vida".

¿Fue 2017 el gran año de Carlos Vives?

"No, estamos arrancando. Estoy muy emocionado con el disco ‘Vives’".

Han acusado a Carlos Vives de que olvidó la base del vallenato

"Cuando tu comparas un disco de 'Escalona', que es muy valioso para mí al interior de la serie, y lo comparas con los 'Clásicos de la Provincia' te das cuenta que son dos mundos, dos caminos totalmente diferentes de nuestra tropicalización, de nuestra música. Veintitantos años después me parece increíble que gente que me mandó fusilar, gente que me decía “acabaste con el vallenato” me digan: ‘hace rato no haces un disco tan bueno, así autentico como el de los 'Clásicos de la Provincia’.

Yo digo: pero si tú me mandaste a fusilar porque yo puse batería y guitarras eléctricas. Porque lo hice de una manera diferente, esa fue mi promesa.

Digamos que poniendo a disposición de las nuevas generaciones un camino para hacer nuestra música. Así lo entendieron muchos, Juanes lo entendió y mira a donde llevó su rock and roll paisa. Lo entendió Fonseca y mira donde está. Todos entendieron que teníamos un camino a partir de la colombianidad".

Vives habló del reguetón y armó el rollo

"Lo que yo siento de los músicos que tienen sonidos diferentes, que tienen sonidos auténticos, es que no hay un espacio si no hacen reguetón. Entonces un poquito uno va contra eso. Y no como género porque el reguetón al final son sonidos muy nuevos que se alimentan de patrones muy antiguos".

Su experiencia con Shakira

"Para mí fue un logro importantísimo por todo lo que se decía en aquellas épocas cuando empezábamos: que eran dos caminos diferentes, que uno era muy local y que la otra era como más internacional".

El beso robado en Canadá

(Suelta una carcajada) "Yo fui el único que creí que era una estrategia, esa noche pensé que era una estrategia. Sale la canción que se llama ‘Robarte un beso’, coincidencia".

Despedida del año

"Gracias a todos, feliz año, que mi Dios me los cuide, mucha salud para la familia, para toda mi tierra, cada rincón de mi país. Gracias, los quiero. Para mí es un honor muy grande y un deber representarlos como se merecen".