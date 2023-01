Carmen Villalobos invitó a 30 fans a un encuentro inolvidable en Bogotá

Se reunió con ellos en un restaurante para conocerlos, compartir experiencias y tomarse fotos. Show Caracol los acompañó.

La actriz, que por estos días aparece en ‘Sin senos sí hay paraíso’, es considerada la tercera colombiana más influyente en redes sociales. Tiene más de 7 millones de seguidores.

Y es que Carmen Villalobos ha cautivado a sus seguidores no solamente colombianos sino alrededor del mundo.

Esta vez, citó a 30 personas en un restaurante de Bogotá. Viajaron de todas partes de Colombia e incluso seguidores de Brasil y Ecuador llegaron al encuentro.

“Es una persona luchadora, amable, amorosa y bella por dentro y por fuera”, dijo Pamela Arrieta, una de los asistentes. Alison Guarnizo, por su parte, señaló “la admiro como persona y como actriz”.

La barranquillera confiesa que trata de estar al tanto de sus cuentas en redes sociales. Incluso de los mensajes negativos.

“Cuando subo una fotico, comienzo a los 15 minutos a dar like, like, like. Hay comentarios muy chistosos y comentarios que no son tan chéveres, pero también los respondo” dijo Villalobos.

