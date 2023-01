Catalina Maya dará que hablar con su papel en ‘La Agencia, batalla de modelos’

La hermosa paisa dirigirá ‘Fucsia’ en el nuevo programa de Caracol TV que tendrá su gran estreno este martes 8 de enero.

Este martes, el gran estreno de ‘La Agencia, batalla de modelos’ Catalina aseguró que los modelos a los que guiará y sus compañeras, las directoras de las otras dos agencias, no tendrán un camino fácil.

Además, tiene claro cuál es su objetivo: ¡ganar!

Competirá como toda una profesional y no se las pondrá nada fácil a sus colegas Belky Arizala y Carolina Castro.

“Nosotras fuimos amigas antes, en el juego fuimos cero amigas”, dijo.

Así mismo demostrará por qué en sus 15 años de experiencia se ha consolidado como una de las mejores de la industria.

“Cuando me llamaron a dirigir una agencia en el programa, dije: bueno, otra vez voy a volver a ser ‘cuchilla’ (exigente), voy a volver a transmitirles a estos pelaos todo lo que he aprendido”, indicó.

Y llevará a sus pupilos de la mano para que ellos aprendan y vivan una gran experiencia en el modelaje en ‘La Agencia, batalla de modelos’.

“Estoy muy contenta porque aparte de los retos que teníamos, era convivir con ellos, crecer con ellos, aconsejarlos, ellos son como esponjas, la verdad como niños chiquitos. O sea, los conocimientos de uno se los transmite y ellos son así, lo máximo, y se vuelven como familia”, explicó.

Desde la capital de la moda en Colombia, Medellín, llegará ‘La Agencia, batalla de modelos’ este martes a las 8 de la noche.