Premios Óscar 2023, una ceremonia llena de más emotividad que sorpresas

Un burro, un oso gigante (alguien disfrazado) asustando a la activista pakistaní Malala Yousafzai o el paracaídas a lo Top Gun con el que entró el presentador Jimmy Kimmel dieron un toque de color a la gala número 95 de los Premios Óscar que encumbró a ‘Everything Everywhere All At Once’.

Aquí están algunas de las anécdotas de una ceremonia que ha intentado dejar atrás la pasada, en la que una bofetada de Will Smith eclipsó todo lo demás:

Volando en paracaídas, así entró el presentador Jimmy Kimmel al Teatro Dolby de Los Ángeles, haciendo un guiño a una de las cintas nominadas de la noche, 'Top Gun: Maverick', y también a uno de los grandes ausentes, Tom Cruise.

La bofetada que Will Smith le propinó al cómico Chris Rock en la pasada edición de los Premios Óscar se coló en varias ocasiones en la gala gracias a los chistes del presentador Jimmy Kimmel, que advertía al comienzo de la noche contra cualquier intento de golpearlo.

Tras posar en la alfombra con un Versace negro de transparencias, Lady Gaga ofreció en el escenario una actuación con pocos artificios de ‘Hold My Hand’, la canción principal de ‘Top Gun: Maverick’, y lo hizo desmaquillada y vestida con unos vaqueros rotos y una camiseta negra.

Pese a que fue una gala con una mayoría de nominados novatos, hubo también momentos de recuerdo y nostalgia como el protagonizado por Hugh Grant y Andie MacDowell, una de las parejas más icónicas del cine de los noventa, protagonistas de ‘Four Weddings and a Funeral’ (1994), quienes esta vez entregaron un premio. También por John Travolta, quien introdujo el video de fallecidos del año recordando a su eterna pareja en ‘Grease’, Olivia Newton-John.

Al escenario también se subió uno de los personajes más enternecedores de ‘The Banshees of Inisherin’, la burra Jenny, que ha aparecido sujeta por Jimmy Kimmel, con un lazo rojo al cuello. Otro animal que se coló en la gala fue un oso gigante, esta vez falso, haciendo referencia a la polémica película ‘Cocaine Bear’ y que ha acompañado a la actriz Elizabeth Banks a entregar el Óscar a los mejores efectos especiales.

Los particulares dedos salchicha de Michelle Yeoh en ‘Everything Everywhere All At Once’ se colaron en la gala, en la interpretación de David Byrne y Mitski de la canción principal de la cinta, ‘This Is a Life’.

"Mamá, acabo de ganar un Óscar" es la frase que dijo entre lágrimas Ke Huy Quan al recordar a su progenitora de 84 años.

Y una muy similar pronunciaba Jamie Lee Curtis, cuando al final de su discurso recordó a sus padres, ya fallecidos, los actores Janet Leigh y Tony Curtis, dos estrellas nominadas que nunca ganaron un Óscar. Miró hacia arriba, como si se dirigiera a ellos, y gritó: "He ganado un Óscar".