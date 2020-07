Charlize Theron regresa recargada con ‘La vieja guardia’ y entrega detalles de esta película

La única e inigualable Charlize Theron está de regreso con ‘La vieja guardia’. Allí interpreta un papel en el que vuelve a sorprender por su exigencia física, su profundidad y belleza.

“Esta es una mujer que ha vivido más de 6 mil años, ella definitivamente se encuentra en un momento de desesperación. Lo sé por mí misma, que solo he vivido media vida, que puede ser agotador”, relató la actriz, quien da vida a Andy.

Situación que la sudafricana y ganadora del Oscar relaciona con la actualidad.

“Sobre todo recientemente he sentido que el mundo y la gente pueden ser tan decepcionantes. Así que sentí que las personas se podrían identificar con el proceso de Andy. Desde la desesperación hasta llegar a redescubrir la fe en sí misma y en la humanidad”, destacó Charlize Theron

La historia está basada en la novela gráfica de Greg Rucka, que hoy toma más relevancia

“Creo que el género ha cambiado mucho en la última década, ya no es sobre los actores queriendo lucirse porque saben hacer sus propias acrobacias, sino sobre entender que la narración física es igual de importante que la verbal. Si no puedes hacerlas por ti misma, entonces no vale la pena hacer estas películas”, resaltó la actriz.

Cinta que marca un paso más hacia la igualdad en Hollywood y que nos llevará por una montaña rusa de emociones. La película será estrenada el 10 de julio en Netflix.