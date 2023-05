Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, galardonada como Mujer Orgullo de Colombia 2023

Claudia Lozano, presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, fue galardonada como Mujer Orgullo de Colombia 2023, premio que entrega la Fundación Reconciliación Futuro Colombia anualmente.

Con estas estatuillas, se busca enaltecer la labor de 30 mujeres que, desde sus disciplinas, transforman y construyen país con su trabajo constante, dedicación, liderazgo y compromiso.

Claudia Lozano, una de las galardonadas, es una mujer que, a lo largo de su trayectoria en las pasarelas y en su ejercicio como periodista y presentadora en Noticias Caracol, inspira.

El galardón Mujer Orgullo de Colombia es un homenaje a las mujeres que trabajan en diferentes campos: la medicina, la política, la educación y el arte.

Además de Claudia Lozano, también recibieron reconocimiento la cantante de música popular Francy y la primera comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier Sandra Patricia Hernández, entre otras.

La Fundación Reconciliación Futuro Colombia es la abanderada a favor de niños en condición de discapacidad y adultos mayores, y uno de sus objetivos es mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias.

Pilar Schmitt, otra de las presentadoras de entretenimiento de Noticias Caracol, también fue galardonada con este reconocimiento en el año 2022.

Y justamente ella fue una de las que acompañó a Claudia Lozano a recibir este homenaje.

La estatuilla que se entrega a la Mujer Orgullo de Colombia 2023 tiene un significado especial. Las alas significan “el poder volar a buscar los sueños y las metas”. Las manos elevadas representan “las victorias obtenidas con el trabajo”, explican en la Fundación Reconciliación Futuro Colombia.

Como Claudia Lozano, muchas otras mujeres enaltecen el nombre de Colombia, como Shakira, quien recibió el premio a Mujer del Año del Billboard.

Al recibir el galardón, la barranquillera dio un discurso inspirador recordando que este “ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. He sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno no depende de nadie para quererse”.