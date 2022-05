Coldplay tendrá una segunda fecha en Bogotá

No paran los anuncios de grandes conciertos en Colombia. Este lunes, Coldplay confirmó que tendrá una segunda fecha de su gira Music Of The Spheres en Bogotá.

La agrupación, liderada por Chris Martin, se presentará el 16 y 17 de septiembre en el estadio El Campín. Además, Coldplay no vendrá solo, estará acompañado de Camila Cabello.

Por su parte, el cantante Andrés Calamaro llegará con su Tour 22 a varias ciudades. En Manizales se presentará el 20 de octubre, luego el 22 en Medellín, el 27 estará en Cali, el 29 en Bucaramanga y cerrará el 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.