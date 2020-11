Colombiana Mari Segura avanza en las batallas de ‘La Voz Portugal’

La encantadora voz de la colombiana Mari Segura se enfrentó a la del rockero portugués Paulo Andrade.

Y como en la primera audición, Mari encantó al jurado. Su propuesta fue elegida como superior en esta batalla. Ahora la exigencia crece.

"Lo que viene ahora se llama ‘el tira teimas’ que significa como el "saca canciones. Me van a poner a competir contra alguien de mi equipo. Dependiendo de eso puede ser que mi mentor me salve o que la gente me salve”, explica la concursante.

“Si pasamos quiero cantar algo en español, quiero representar un poquito este movimiento latino por aquí por Europa y que creo que les gustaría mucho”, añadió la joven.