Con foto de Matías como un ángel, Carolina Cruz defiende la lactancia materna

“Y así fue, literal, te caíste del cielo”, con un tierno mensaje la presentadora celebra además los 40 días de su bebé.

"Escuché muchas veces durante mi embarazo decir que existen mujeres que toman la decisión de secarse la leche porque no les gusta sentirse como vacas y que mucho menos quieren sentir dolor en sus senos", relata Carolina Cruz.

Y a continuación confiesa: "dejar de ver la conexión de tus ojos con lo míos cuando te estoy alimentando, sentir tus manitos en mi pecho ha sido lo más increíblemente maravilloso de este proceso, no he sentido dolor y tampoco huelo a vaca pero si así fuera valdría la pena solo por sentir este amor infinito".



Este domingo, para celebrar el Día de la Madre, Carolina publicó la primera foto suya junto al rostro de Matías.

