Con homenaje a Aretha Franklin, se celebraron los MTV Video Music Awards

Madonna lideró el tributo a la ’reina del soul’. J Balvin fue la cuota colombiana en los galardones gracias a su éxito ‘Mi gente’.

La premiación tuvo lugar cuatro días después de que la leyenda de la música de 76 años muriera de un cáncer al páncreas y la industria decidiera aprovechar la ocasión para rendirle una especial despedida.

"Ella me llevó al lugar donde estoy, y sé que influenció a tantas personas aquí en esta casa, en esta sala, esta noche", dijo Madonna, quien cumplió 60 años el jueves pasado, el mismo día en que falleció Franklin.

Franklin ha influenciado a una generación de cantantes con inolvidables éxitos como "Respect" (1967), "Natural Woman" (1968) y "I Say a Little Prayer" (1968).

"Quiero agradecerte, Aretha, por empoderarnos a todos. R-E-S-P-E-C-T. Larga vida a la reina", agregó.

Se esperaba que Cardi B -que recientemente se convirtió en madre- lanzara el espectáculo anual en el Radio Music Hall con una canción, pero la rapera cambió el foco de atención por sus deberes maternales, simulando amamantar en el escenario.

En cambio, dejó su actuación escénica al cantante y compositor canadiense Mendes, quien deleitó a sus fans con su aclamado single "In My Blood", que narra su lucha con el trastorno de ansiedad.

Cardi B comenzó la premiación como favorita, al obtener -por un estrecho margen- más nominaciones que Jay-Z y Beyonce, quien terminó la noche con un solo premio -mejor cinematografía- por su video filmado en el Museo del Louvre, "Apeshit".

Sin embargo, el premio de artista y video del año -por "Havana"- fue para Camila Cabello, excantante de Fifth Harmony, quien previamente tuvo que superar a la comediante Tiffany Haddish intentando pronunciar su nombre antes de bromear: "solo hablo inglés".

A diferencia de los Grammy, los premios más importantes de la industria, los VMA se enorgullecen de generar momentos escandalosos hechos para la televisión y se centran menos en quién gana los premios.

Como siempre, las estrellas más polémicas desfilaron por la alfombra roja con atuendos extravagantes y máscaras.

Todas las grandes premiaciones se transforman en actos políticos en estos días y siguiendo la línea MTV lanzó una nueva campaña para alentar a los jóvenes a votar en las elecciones de medio mandato a celebrarse en noviembre en Estados Unidos.

Childish Gambino y su video "This Is America", un alegato político contra las armas y el racismo que cosechó más de 100 millones de vistas en su primera semana en YouTube, ganó el premio al mejor video con mensaje, coreografía y dirección.

La princesa del pop y exestrella infantil Ariana Grande, de 25 años, cantó "God Is a Woman", su nueva canción sobre los placeres del sexo.

El rapero Logic y Ryan Tedder ofrecieron un momento muy emotivo con la interpretación de su nuevo tema "One Day".

Tedder estaba en el escenario mientras Logic ingresaba al recinto con decenas de niños inmigrantes portando velas y luciendo camisetas con la leyenda "Somos todos seres humanos".

Jennifer Lopez, quien apareció en los premios por primera vez desde 2001, ganó el premio a la mejor colaboración junto con DJ Khaled y Cardi B por "Dinero".

La diva bilingüe nacida en Nueva York también recibió el Premio Michael Jackson por su contribución a la cultura pop.

Cardi B, quien en poco más de un año se ha convertido en una de las mujeres más destacadas en el masculino mundo del hip hop, recibió asimismo el premio a Mejor Artista Nueva.

Nacida en el Bronx hace 25 años con el nombre de Belcalis Almanzar, dijo que "hace un par de meses mucha gente decía: 'te estás jugando la carrera con el bebé'... pero tuve al bebé y aún sigo ganando premios".