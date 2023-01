Con instrumentos de juguete, los Backstreet Boys dan un show inolvidable

La boy band interpretó ‘I want it that way’, uno de sus éxitos, en una de las secciones del programa ‘The Tonight Show’.

La agrupación, que fue fundada en 1993, celebró sus 25 años de existencia con su presencia en el show conducido por Jimmy Fallon.

Publicidad

Allí Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough, Brian Littrell y Kevin Richardson- todos ellos miembros desde el inicio- aprovecharon para promocionar su nuevo sencillo: ‘Don’t go breaking my heart’.

El punto memorable de la noche fue la interpretación del tema ‘I want that way’ -canción que hace parte del disco Millennium (1999)- con instrumentos de juguete.

Esta presentación hizo parte de ‘Classroom Instruments’, una sección en la que Fallon y sus invitados tocan alguna famosa canción con instrumentos infantiles. En anteriores ocasiones han participado Adele, Ed Sheeran y hasta Metallica -que tocó ‘Enter Sandman’.