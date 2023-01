Conchita Wurst reveló que es portadora del virus del VIH

La cantante, ganadora de Eurovisión en 2014, realizó la confesión debido al chantaje de un exnovio.

“Hoy es el día para liberarme de la espada de Damocles por el resto de mi vida: he sido VIH positivo durante muchos años”, así comienza el mensaje con el que la artista confiesa que tiene VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) y denuncia que su expareja la estaba chantajeando.

“Esto es realmente irrelevante para el público, pero un ex novio me amenaza con hacer pública esta información privada, y no le daré a nadie el derecho de asustarme y afectar mi vida en el futuro”, agregó en un mensaje de Instagram.

El personaje, que dice haber nacido en Colombia, contó que desde que recibió el diagnostico ha estado en tratamiento médico. Tanto así, que está bajo el límite de detección y no puede transmitir el virus.

Conchita Wurst es un personaje creado por el cantante austriaco Thomas Neuwirth como una forma de mostrarse más “glamurosa” en el escenario.

En el conmovedor mensaje Wurst también hizo saber que no se avergüenza de su condición pero que no había revelado la enfermedad ya que “es una información que es principalmente relevante para aquellas personas con quienes el contacto sexual es una opción”.