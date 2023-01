Coro góspel que cantó en la boda de Meghan y Harry se volvió en el más popular

Su versión de ‘Stand by me’ ha sido alabada y vista miles de veces. Ahora les llueven ofertas para bodas, eventos y entrevistas.

"Físicamente no puedo con tantos correos y mensajes que me llegan. Solicitudes para entrevistas, giras y bodas, no puedo", explica Karen Gibson, líder del coro The Kingdom.

"Cuando voy por la calle todo tipo de personas se me acercan, no solo gente de color, todos diciendo ‘eso fue maravilloso’ y siento que todos se conectaron con la boda y con esa canción", relata Gibson.

Un acontecimiento que no solo disparó su trabajo, sino que marcó un avance en la cultura británica al mostrar parte de la cultura negra en donde antes no tenía cabida.