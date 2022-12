Críticas a Kim Kardashian por sexi foto en redes, y no son por su cuerpo

Con más de 3 millones de ‘me gusta’, en la imagen la empresaria solo trae puesta una tanga y cubre su pecho con los brazos, dejando ver sus atributos.

“¡Me gustas mucho! ¿Pero no es demasiado? ¡Eres muy hermosa! Pero personalmente no me gustaría que mi hijo viera nunca una foto como esta de mí…”, dijo uno de los seguidores de la modelo.

Otros, sin embargo, dicen que luce “hermosa”, “provocativa” y que es una “linda foto”.

Pero son más los que le recuerdan que “tus hijos van a ver estas fotos”.

