¿Cuál fue la causa del divorcio con Angelina? Brad Pitt habla de su abuso del alcohol

"Dejé todo excepto la bebida cuando formé mi familia, pero incluso el año pasado hubo cosas que no estaba tratando: estaba bebiendo demasiado", dijo Pitt.

El actor estadounidense Brad Pitt admitió que el abuso de bebidas alcohólicas contribuyó a arruinar su matrimonio y reveló que está abstemio y en terapia en una larga entrevista en la revista GQ Style, la primera desde su separación de Angelina Jolie.

A los 53 años, Pitt reclama la custodia compartida legal y física de Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) y de los mellizos Vivienne y Knox (8), mientras que Jolie exige la custodia exclusiva.

"Se había convertido en un problema, y ​​estoy muy feliz de que ya haya pasado medio año", afirmó.

Jolie, de 41 años, solicitó el divorcio en septiembre, citando diferencias irreconciliables entre ambos. Acusó a Pitt de golpear a su hijo adolescente durante un vuelo de Francia a Los Ángeles, provocando especulaciones de medios sensacionalistas y una investigación de la agencia FBI.

Con tres nominaciones a los Óscar por su actuación y una estatuilla por la producción de la cinta '12 años de esclavitud', Pitt dice que fue capaz de cambiar el alcohol por jugo de arándano y agua gaseosa después de decidir que no quería vivir más así.

Pitt, que tiene una nueva película en la plataforma Netflix, 'War Machine', que se lanzará a finales de este mes, contó que en los últimos seis meses se ha dedicado a "mirar mis debilidades y fracasos".

El matrimonio entre las dos estrellas de Hollywood -conocidas en los medios de celebridades como "Brangelina"- se celebró en Francia en agosto de 2015, pero ya eran una pareja desde 2004.

Pitt manifestó temer que la batalla pública por la custodia le pase factura a los hijos y dijo que él y Jolie están tratando de llegar a acuerdos fuera de los tribunales.

"Oí a un abogado decir: 'Nadie gana en la corte, es sólo una cuestión de quién sale más lastimado'. Y parece ser cierto: pasas un año dedicado a construir un caso para probar tu postura y probar por qué tienes razón y por qué ellos están equivocados, y es sólo invertir en un odio feroz", señaló.

"Simplemente me niego", dijo tajante. "Es muy, muy difícil para los niños tener de repente a su familia destrozada".

Pitt también afirmó que está aprendiendo a enfrentar sus sentimientos pese a que solamente lo educaron para "lidiar con ellos".