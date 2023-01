Cynthia Nixon, actriz de 'Sex and the City', anuncia su candidatura a la gobernación de Nueva York

Si es electa, sería la primera mujer en el cargo. La estadounidense saltó a la fama al interpretar a la abogada Miranda en la serie de HBO.

Nixon, de 51 años, anunció su candidatura en un video de dos minutos publicado en Twitter donde aparece en su casa con su esposa Christine Marinoni y sus tres hijos, llevando al más pequeño a la escuela pública, caminando por las calles de Nueva York y en un tren.

Con la mira en las elecciones a gobernador del 6 de noviembre, antes deberá enfrentar en las primarias demócratas del 13 de septiembre al actual gobernador y favorito, Andrew Cuomo, de 60 años, electo en 2010 y que aspira a un tercer mandato.

Nixon nunca ha sido candidata a un cargo público. Si es electa, sería la primera gobernadora mujer de Nueva York, el cuarto estado más poblado del país, y también la primera abiertamente homosexual.

"Nuestros líderes nos están fallando. Somos ahora el estado más desigual de todo el país, con una riqueza increíble pero también pobreza extrema", dice esta gran defensora del derecho a una educación pública de calidad en el video. "La mitad de los niños en las ciudades del norte del estado viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo dejamos que esto sucediera?"

"Amo Nueva York. Nunca querría vivir en otro sitio, pero algo tiene que cambiar. Queremos que nuestro gobierno vuelva a trabajar por la asistencia médica, por el fin del encarcelamiento masivo, para reparar nuestro estropeado metro. Estamos enfermos de políticos más preocupados por titulares y por el poder que por nosotros", añade.

Cuomo, hijo a su vez de un antiguo gobernador del estado durante tres mandatos, enfrenta severas críticas por el saturado y vetusto sistema de metro de la ciudad de Nueva York, cuyo funcionamiento es supervisado por el gobierno estatal.

Un triunfo de Nixon, más a la izquierda que Cuomo, ayudaría al alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, enemistado con el actual gobernador. Nixon asistió en enero a la juramentación del segundo mandato de De Blasio, y su esposa trabajó hasta la semana pasada en el departamento de educación del gobierno municipal.

La actriz recibió su primer Emmy en 2004 por el papel de Miranda de manos del actual presidente Donald Trump, que por entonces dirigía su propio reality show, ‘El Aprendiz’.

A pesar de la fama mundial que le trajo su papel en la comedia televisiva ‘Sex and the City’ junto a Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall y Kristin Davis, que se difundió por HBO desde 1998 a 2004 y a la que siguieron dos películas, la actriz está abajo en las encuestas.

Un sondeo reciente del instituto de investigación del Siena College otorga a Cuomo una votación de 66%, contra 19% para Nixon.

Pero la reciente condena de un excolaborador de Cuomo por corrupción puede perjudicar al gobernador. Este aseguró que su nombre nunca fue mencionado en el juicio federal de ocho semanas, pero el diario The New York Times sostuvo que sí lo fue, y en 163 oportunidades.

Nixon, que en el video contó que creció con su madre en un pequeño apartamento de Nueva York, un quinto piso, trabajó años como actriz antes de obtener el rol de Miranda en ‘Sex and the City’. Ganó un premio Tony el año pasado por su actuación en la obra de teatro ‘The little foxes’ (Las zorritas).

En su nuevo sitio web electoral, Nixon utiliza un lenguaje similar al del exprecandidato demócrata Bernie Sanders para las elecciones de 2016, que conquistó a la izquierda radical antes de ser derrotado por Hillary Clinton.

Nixon "no aceptará contribuciones corporativas" y su campaña "será financiada por la gente", afirma.

Varios actores estadounidenses se han lanzado a la política, comenzando por el presidente republicano Ronald Reagan, que primero fue gobernador de California durante dos mandatos, de 1967 a 1975.

Arnold Schwarzenegger, el fisicoculturista nacido en Austria, también fue gobernador de California de 2003 a 2011.

El excómico televisivo Al Franken -para quien Nixon hizo campaña una vez- también fue senador demócrata por Minnesota de 2009 a 2018, cuando se vio obligado a renunciar tras denuncias de acoso sexual.