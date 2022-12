Daniela Ospina y Helga Lovekaty no fueron indiferentes ante esta foto de James Rodríguez

Vea cómo reaccionaron, cada una por separado, frente a una publicación del futbolista en Instagram.

El jugador del Bayern de Múnich escribió en la publicación: “Modo selección. Con la mentalidad de hacer otro sueño realidad. ”.



Daniela le dio 'Me gusta' y Helga Lovekaty escribió un comentario con emoticones para animarlo.

El momento generó varios comentarios en redes sociales.

No es la primera vez que la modelo rusa comenta las fotos del colombiano. Hace poco escribió en una publicación: “No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad… No hay cuchara. Entonces, verás que no es la cuchara lo que se dobla, sino solo tú”.

Estas son algunas fotos de la modelo Helga Lovekaty:



