Daniela Vega, protagonista de ‘Una mujer fantástica’, habló de su experiencia como actriz trans

Interpreta a Marina, una ‘trangepor’ que enfrenta la indiferencia y la discriminación de una sociedad a la que no le importan sus sentimientos.

"Me gustaría que la gente pudiera al menos intentar empatizar con Marina y Orlando, y me gustaría que se cuestionaran esos espacioso de moralidad, de empatía, porque me parece que la película más que intentar responder situaciones vitales, lo que hace es cuestionarlas”.

Situaciones duras en carne propia

"Pedir un documento es un problema, pedir un cheque es un problema, salir del país es un problema. Una vez tuve un inconveniente en panamá, por ejemplo, una vez estuve más de una hora tratando de demostrar que yo era la del pasaporte y fue muy incómodo”, explicó la actriz.

Daniela hizo historia en los Premios Óscar como representante de la comunidad transgénero y envió un importante mensaje a favor de la diversidad.

“Así como la luna, el sol, el agua y las personas trans, siempre hemos estado en todas las sociedades, en todas y cada una de las culturas hay gente trans”.