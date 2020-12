De DJ de Karol G a su mano derecha y productor de éxitos como ‘Tusa’

‘Ovy on the drums’ es hoy uno de los productores más reconocidos y afamados de la música urbana, al lado de Karol G es responsable de exitosas canciones como ‘Tusa’.

Pero pocos lo conocen como Daniel Echevarría Oviedo, un joven paisa que persiguió sus sueños en la música y alcanzó a conquistar las grandes ligas.

Por estos días, el productor sorprendió con la canción ‘¿Miedito o qué?’ junto a Danny Ocean y Karol G, con quien está desde sus inicios.

“Empecé a trabajar con Karol y después cuando ya hicimos muchos shows, le dije que quería ser su productor. La primera canción que yo le produje a ella se llama ‘Ricos besos’”, recuerda Echevarría.

Cuando la colombiana llegó a las grandes ligas, trataron de alejarla de su productor, buscándole los más duros de la industria, pero ninguno logró tener química con estos talentos paisas.

“Para mí esto va más allá de lo musical, siento que es una conexión que va entre el artista y el productor, que normalmente no pasa con todo el mundo”, asegura.

La exitosa ‘Tusa’ es prueba de ello.

“En el nivel que está Karol, muchos artistas y productores quieren trabajar con ella, pero para mí cuando ella y yo nos sentamos a crear, la rompemos”, subraya.

‘Ovy on the drums’ también ha grabado con Tini la canción ‘Ya no me llames’ y ‘Lala’ con Mike.

Eso sí, sin descuidar su más grande inspiración, Karol G, a quien le produce su tercer álbum.